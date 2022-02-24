ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Полиция вместе с добровольцами усиленно охраняют правопорядок в регионах

Новина українською →
Четверг 24 февраля 2022 18:58
Полиция вместе с добровольцами усиленно охраняют правопорядок в регионах Стоп-контроль (Фото: 5.ua)
Автор: Вадим Добровольский

К патрулированию населенных пунктов в регионах Украины привлечены сотрудники всех структурных подразделений, а также ветераны внутренних дел и добровольцы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Патрульной полиции.

Правоохранители несут службу на блок-постах, проводят проверки документов и досмотр транспортных средств, помогают водителям на дорогах и разъясняют гражданам, как действовать в случае обстрелов.

Также полицейские обеспечивают общественную безопасность и порядок и контролируют на улицах городов. Патрульные совместно с другими подразделениями охраняют объекты критической инфраструктуры.

Полиция призывает с пониманием относиться к временным ограничительным мерам. Не паниковать, доверять только официальным страницам и каналам информации.

Напомним, в Киеве вводят комендантский час с 22 вечера до 7 утра.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина