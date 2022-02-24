Полиция вместе с добровольцами усиленно охраняют правопорядок в регионах
К патрулированию населенных пунктов в регионах Украины привлечены сотрудники всех структурных подразделений, а также ветераны внутренних дел и добровольцы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Патрульной полиции.
Правоохранители несут службу на блок-постах, проводят проверки документов и досмотр транспортных средств, помогают водителям на дорогах и разъясняют гражданам, как действовать в случае обстрелов.
Также полицейские обеспечивают общественную безопасность и порядок и контролируют на улицах городов. Патрульные совместно с другими подразделениями охраняют объекты критической инфраструктуры.
Полиция призывает с пониманием относиться к временным ограничительным мерам. Не паниковать, доверять только официальным страницам и каналам информации.