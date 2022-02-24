Полиция вместе с добровольцами усиленно охраняют правопорядок в регионах

К патрулированию населенных пунктов в регионах Украины привлечены сотрудники всех структурных подразделений, а также ветераны внутренних дел и добровольцы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook Патрульной полиции .

Правоохранители несут службу на блок-постах, проводят проверки документов и досмотр транспортных средств, помогают водителям на дорогах и разъясняют гражданам, как действовать в случае обстрелов.

Также полицейские обеспечивают общественную безопасность и порядок и контролируют на улицах городов. Патрульные совместно с другими подразделениями охраняют объекты критической инфраструктуры.

Полиция призывает с пониманием относиться к временным ограничительным мерам. Не паниковать, доверять только официальным страницам и каналам информации.