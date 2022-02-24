ВСУ ведут бой с передовой группой российского десанта в Гостомеле, - Минобороны
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не дали высадиться основным силам российского десанта в Гостомеле Киевской области. Сейчас там идет бой с передовой группой врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр в Facebook.
"Активными действиями ВСУ не дали высадить основные силы десанта врага в Гостомеле", - написала Маляр.
Она добавила, что продолжается бой с передовой группой российского десанта, которая понесла потери после огневого поражения.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные взяли под контроль аэродром в Гостомеле.
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