ВСУ ведут бой с передовой группой российского десанта в Гостомеле, - Минобороны

Фото: в Гостомеле ВСУ ведут бой с передовой группой российского десанта (Getty Images)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не дали высадиться основным силам российского десанта в Гостомеле Киевской области. Сейчас там идет бой с передовой группой врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр в Facebook.

"Активными действиями ВСУ не дали высадить основные силы десанта врага в Гостомеле", - написала Маляр. Она добавила, что продолжается бой с передовой группой российского десанта, которая понесла потери после огневого поражения.