Злочинність впала до нуля. Нацполіція відзвітувала про ситуацію в Україні після вторгнення

Національна поліція опублікувала зведення щодо криміногенної ситуації в Україні після військового вторгнення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профіль радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка у Facebook.
"Після вторгнення злочинність впала фактично до нуля. Жодних грабежів і мародерства немає в жодному місті України", – написав він.
За словами Геращенка, поліцейські отримали чіткі рекомендації жорстко реагувати на всі прояви розхитати ситуацію. Наразі Національна поліція веде роботу в посиленому режимі.
Упродовж дня поліцейські разом із добровольцями охороняли правопорядок у регіонах. Вони патрулюють вулиці та охороняють об'єкти критичної інфраструктури.
До слова, у Гостомелі Збройні сили ведуть бій із передовими загонами російських десантників.
Тим часом Сполучені Штати зібралися організувати нову партію поставок озброєння до України.