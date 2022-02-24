Злочинність впала до нуля. Нацполіція відзвітувала про ситуацію в Україні після вторгнення

Національна поліція опублікувала зведення щодо криміногенної ситуації в Україні після військового вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профіль радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка у Facebook.

"Після вторгнення злочинність впала фактично до нуля. Жодних грабежів і мародерства немає в жодному місті України", – написав він.

За словами Геращенка, поліцейські отримали чіткі рекомендації жорстко реагувати на всі прояви розхитати ситуацію. Наразі Національна поліція веде роботу в посиленому режимі.

Упродовж дня поліцейські разом із добровольцями охороняли правопорядок у регіонах. Вони патрулюють вулиці та охороняють об'єкти критичної інфраструктури.