США намерены поставить Украине новые партии вооружений
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе о возможности поставок новых партий вооружений. Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ситуацию с безопасностью на фоне вторжения России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИДа.
"Госсекретарь Блинкен также подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность поставки нового защитного вооружения для усиления оборонных возможностей Украины", - говорится в релизе ведомства.
Отмечается, что в ходе беседы Блинкен и Кулеба обменялись оценками относительно ситуации с безопасностью на фоне вторжения российских войск в Украину. Госсекретарь высоко оценил действия украинских военных по отражению агрессии России и защите суверенитета страны.
Напомним, ранним утром 24 февраля Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив "специальную военную операцию на Донбассе".
В Минздраве назвали число погибших и раненых украинцев в первый день отражения российского вторжения.