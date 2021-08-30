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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш покинула Россию, - СМИ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию, где суд ее приговорил к 1,5 годам ограничения свободы. По данным СМИ, она выехала в Хельсинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Интерфакс".

По данным источников издания, Ярмыш покинула территорию Россию. "Она выехала в Хельсинки", - уточнил один из собеседников агентства.

Напомним, в середине августа Преображенский суд Москвы приговорил Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы в рамках "санитарного дела". В течение этого срока, в частности, ей запрещено покидать свое жилище после 22:00, менять место проживания без уведомления надзорных органов.

Отметим, в конце июня соратника российского оппозиционера Алексея Навального и бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова заочно арестовали и объявили в международный розыск.

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