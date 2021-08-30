Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш покинула Росію, - ЗМІ

Прессекретар Олексія Навального Кіра Ярмиш покинула Росію, де суд її засудив до 1,5 років обмеження волі. За даними ЗМІ, вона виїхала в Гельсінкі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Інтерфакс" .

За даними джерел видання, Ярмиш покинула територію Росію. "Вона виїхала в Гельсінкі", - уточнив один зі співрозмовників агентства.

Нагадаємо, в середині серпня Преображенський суд Москви засудив Кіру Ярмиш до 1,5 років обмеження волі в рамках "санітарної справи". Протягом цього терміну, зокрема, їй заборонено залишати своє житло після 22: 00, змінювати місце проживання без повідомлення наглядових органів.

Відзначимо, в кінці червня соратника російського опозиціонера Олексія Навального і колишнього директора "Фонду боротьби з корупцією" Івана Жданова заочно заарештували і оголосили в міжнародний розшук.