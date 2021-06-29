В России соратника Навального объявили в международный розыск
Соратника российского оппозиционера Алексея Навального и бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова объявили в международный розыск. Перед этим российский суд заочно арестовал его.
Об этом сообщил адвокат Жданова Владимир Воронин в Twitter.
По данным ТАСС, Жданова объявили в розыск по делу о злостном неисполнении решения суда.
Оппозиционера обвиняют в отказе удалить из интернета фильм "Он вам не Димон".
По словам Володина, Жданову было заочно предъявлено обвинение в неисполнении решения суда, заочно была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Затем он был заочно объявлен сперва в федеральный, а потом и в международный розыск.
Напомним, 9 июня московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" экстремистскими организациями.