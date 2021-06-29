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В России соратника Навального объявили в международный розыск

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Москва, Вторник 29 июня 2021 17:22
В России соратника Навального объявили в международный розыск Фото: соратник Алексея Навального Иван Жданов (navalny.com)
Автор: РБК-Украина

Соратника российского оппозиционера Алексея Навального и бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова объявили в международный розыск. Перед этим российский суд заочно арестовал его.

Об этом сообщил адвокат Жданова Владимир Воронин в Twitter.

По данным ТАСС, Жданова объявили в розыск по делу о злостном неисполнении решения суда.

Оппозиционера обвиняют в отказе удалить из интернета фильм "Он вам не Димон".

По словам Володина, Жданову было заочно предъявлено обвинение в неисполнении решения суда, заочно была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Затем он был заочно объявлен сперва в федеральный, а потом и в международный розыск.

Напомним, 9 июня московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" экстремистскими организациями.

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Российская Федерация Навальный розыск
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