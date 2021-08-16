В России пресс-секретаря Навального приговорили к 1,5 годам ограничения свободы
Преображенский суд Москвы приговорил пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы в рамках "санитарного дела". Обвинение настаивало, что она подстрекала участников акции протеста нарушить предписания по борьбе с коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.
По данным агентства, обвинение просило для Ярмыш два года ограничения свободы и оставить ее под домашним арестом до вступления приговора в силу.
Суд назначил Ярмыш наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года. В течение этого срока ей запрещено участвовать в митингах, покидать свое жилище после 22:00, менять место проживания без уведомления надзорных органов.
Напомним, ранее российский суд в рамках "санитарного дела" признал брата Алексея Навального Олега виновным и приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
Отметим, в конце июня соратника российского оппозиционера Алексея Навального и бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова заочно арестовали и объявили в международный розыск.