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За препятствование аудиту дорог хотят ввести штрафы: комитет Рады поддержал закон

Автор: Юлия Струк

В Украине могут ввести штрафы за препятствование или непроведение аудита дорог. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №4551.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Во время обсуждения народные депутаты высказали ряд замечаний к проекту.

В статье об ответственности за создание препятствий в организации и проведении аудита, а также проверке безопасности автодорог требует уточнения термин "создание препятствий".

"Не раскрывается, какие именно действия будут иметь состав предложенного правонарушения: недопущение аудитора к проведению проверки, непредоставление соответствующей документации, блокировка (ограничение) доступа к объекту проверки", - указано в сообщении.

Члены комитета считают, что необходимо указать, кто является субъектом его совершения: представители подрядных организаций, владельцы, балансодержатели автомобильных дорог, лица, осуществляющие проверку.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект (рег. №4551) за основу", - указано в сообщении.

Напомним, Кабинет министров внес в ВР соответствующий законопроект в конце декабря прошлого года.

Как писало РБК-Украина, в 2019 году вступил в силу закон об аудите безопасности автомобильных дорог. Документ ввел понятие экономических затрат в связи с травмированием или гибелью в результате дорожно-транспортных происшествий.

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