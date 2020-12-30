В Украине могут ввести штрафы за препятствование аудиту дорог

Фото: дорога (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине могут ввести штрафы за препятствование или непроведение аудита дорог. Кабинет министров внес в Верховную раду соответствующий законопроект №4551.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Необеспечение осуществления аудита и/или проверки безопасности автомобильных дорог, если они являются обязательными в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, норм и правил, хотят наказывать штрафом в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 гривен).

Если отсутствие аудита вызвало повреждение транспортных средств, грузов, дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества, за это будут наказывать взысканием в размере 150 таких минимумов (2550 гривен).

Создание препятствий при аудите и проверке безопасности дорог влечет за собой штраф для граждан от двух до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан и предупреждение или штраф для должностных лиц в размере от трех до пяти таких минимумов.

Напомним, в прошлом году вступил в силу закон об аудите безопасности автомобильных дорог. Документ ввел понятие экономических затрат в связи с травмированием или гибелью в результате дорожно-транспортных происшествий.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал в интервью РБК-Украина, что по инициативе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля идет полный аудит ковидного фонда. В правительстве объяснили, почему деньги пошли на строительство дорог.