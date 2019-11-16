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Опубликован закон об аудите безопасности автодорог

Новости » Политика     16.11.2019 - 14:54
Опубликован закон об аудите безопасности автодорог
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Законопроект был подписан президентом 13 ноября

В субботу, 16 ноября, был опубликован законопроект №1061 о проведении аудита безопасности автомобильных дорог Украины. Документ опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Так, законопроект вносит изменения в законы Украины о дорожном движении и автодорогах, которыми вводит понятие экономических затрат в связи с травмированием или гибелью в результате дорожно-транспортных происшествий.

Также документ предусматривает введение аудита безопасности автодорог на стадии их проектирования и после ввода в эксплуатацию. К тому же внедряется проверка автодорог во время использования. Аудит обязателен на международных и национальных автодорогах.

"Этот закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования, кроме абзаца пятого подпункта 12 пункта 2 раздела 1 этого закона, который вступает в силу относительно международных автомобильных дорог с 1 января 2021 года и относительно национальных автомобильных дорог - через два года со дня его опубликования", - отмечается в документе.

Напомним, что в среду, 13 ноября, закон об удите безопасности автомобильных дорог был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. В пресс-службе президента отметили, что документ будет способствовать интеграции украинских автодорог общего пользования в международную дорожную сеть.

Добавим, что данный законопроект был принят во втором чтении украинским парламентом 17 октября.

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