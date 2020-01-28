Преподавателю и спасателю, погибшим в пожаре в Одессе, присвоили звание Героя Украины

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Также Владимир Зеленский присвоил им орден "Золотая Звезда" за героизм и самопожертвование

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил звание Героя Украины погибшим во время пожара в одесском колледже преподавателю высшей математики Анне Бортюк и командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда ГСЧС Украины в Одесской области Сергею Шатохину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, соответствующий указ был подписан 25 января.

Также в указе говорится, что Владимир Зеленский посмертно присвоил погибшим орден "Золотая Звезда" за героизм и самопожертвование.

Отметим, что преподавательница Анна Бортюк погибла, когда в третий раз возвращалась за студентами в горящее здание одесского колледжа. Причиной смерти стало отравление продуктами горения.

А спасателю Сергей Шатохин во время пожара поднимался по пожарной лестнице, но упал с высоты третьего этажа. От полученных травм мужчина скончался в реанимации городской больницы.

Напомним, пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. В результате 12 человек погибли, более 30 пострадали.

Кроме того, Кабинет министров Украины выделил помощь семьям погибших при пожаре в Одессе в размере 200 тысяч гривен. Пострадавшие получат по 50 тысяч гривен.