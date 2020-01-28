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Вчителю і рятувальникові, які загинули в пожежі в Одесі, присвоїли звання Героя України

Новини » Суспільство     28.01.2020 - 14:56
Вчителю і рятувальникові, які загинули в пожежі в Одесі, присвоїли звання Героя України
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Також Володимир Зеленський присвоїв їм орден "Золота Зірка" за героїзм і самопожертву

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким присвоїв звання Героя України загиблим під час пожежі в одеському коледжі вчитель вищої математики Ганні Бортюк та командиру відділення державного пожежно-рятувального загону ДСНС України в Одеській області Сергій Шатохін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, відповідний указ був підписаний 25 січня.

Також в указі йдеться, що Володимир Зеленський посмертно присвоїв загиблим орден "Золота Зірка" за героїзм і самопожертву.

Зазначимо, що викладачка Ганна Бортюк загинула, коли в третій раз поверталася за студентами в палаючу будівлю одеського коледжу. Причиною смерті стало отруєння продуктами горіння.

А рятувальникові Сергій Шатохін під час пожежі підіймався по пожежній драбині, але впав з висоти третього поверху. Від отриманих травм чоловік помер у реанімації міської лікарні.

Нагадаємо, пожежу в одеському коледжі відбувся 4 грудня. В результаті 12 людей загинули, понад 30 постраждали.

Крім того, Кабінет міністрів України виділив допомогу сім'ям загиблих при пожежі в Одесі у розмірі 200 тисяч гривень. Постраждалі отримають по 50 тисяч гривень.

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