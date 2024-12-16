Премія "Гуманна книжка" назвала найкращі книги для дітей про любов до природи та тварин

Організація UAnimals підбила підсумки Всеукраїнської премії дитячої літератури "Гуманна книжка" 2024 року, яка популяризує гуманне ставлення до тварин і довкілля серед дітей. Цьогоріч на премію номінували 441 видання, що в п’ять разів більше, ніж у 2023 році.

Зазначимо, премію започаткували у 2023 році, щоб мотивувати авторів створювати ціннісно орієнтовану літературу, а родини – говорити про важливі теми.

Журі, до складу якого увійшли педагоги, психологи, видавці та активісти, оцінювало книги за глибиною ідей, художньою цінністю та здатністю формувати емпатію. Серед членів журі — книжкова блогерка Тетяна Гонченко, психологиня Світлана Ройз, телеведуча Валентина Хамайко, вчитель Артур Пройдаков, адвокатка Інна Мірошниченко та інші.

Нагадаємо, Кабмін запускає нову ініціативу для українців. Кожен громадянин, який досяг 18 років, отримає 908 гривень для придбання книг. Спеціальна картка на цю суму дозволить молоді купувати видання, надруковані українською мовою в Україні.

Також РБК-Україна розповідало, що за результатами всеукраїнського соціологічного дослідження українці стали більше читати україномовну літературу – у 2024 році три чверті прочитаних книг були українською мовою. Це на 20% більше, ніж у 2023 році. Дослідження також показало, що половина респондентів вважає українську мову комфортною для читання. Цей показник залишився стабільним порівняно з минулим роком, що свідчить про зростання інтересу до української літератури.

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