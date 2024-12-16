Премия "Гуманная книга" назвала лучшие книги для детей о любви к природе и животным

Организация UAnimals подвела итоги Всеукраинской премии детской литературы "Гуманная книга" 2024 года, которая популяризирует гуманное отношение к окружающей среде и животным среди детей. В этом году на премию номинировали 441 издание, что в пять раз больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премии.

Среди книг, изданных на украинском языке в 2023-2024 годах, жюри выбрало трех победителей: "Муха та Найда" Валентины Дуван (издательство "Kalamar") - трогательная история о дружбе собаки Найды и мухи, которая учит эмпатии и заботе

"Рождественская Шапка Янголинки" Граси Олийко ("Издательство Старого Лева") - праздничная сказка о магии добрых поступков

"Волшебные Драконы острова Гозо" Инны Данилюк с иллюстрациями Анны Вильчинской (издательство "Черные овцы") - фантазийная история о гармонии человека и природы Отдельную награду от команды UAnimals получила книга "Діти. Незламні історії" Елены Скуловатовой с иллюстрациями Катрин Мускат (издательство "Школа"). Жюри, в состав которого вошли педагоги, психологи, издатели и активисты, оценивало книги по глубине идей, художественной ценности и способности формировать эмпатию. Среди членов жюри - книжный блогер Татьяна Гонченко, психолог Светлана Ройз, телеведущая Валентина Хамайко, учитель Артур Пройдаков, адвокат Инна Мирошниченко и другие. Отметим, премию основали в 2023 году, чтобы мотивировать авторов создавать ценностно ориентированную литературу, а семьи - говорить о важных темах.