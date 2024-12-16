Премия "Гуманная книга" назвала лучшие книги для детей о любви к природе и животным
Организация UAnimals подвела итоги Всеукраинской премии детской литературы "Гуманная книга" 2024 года, которая популяризирует гуманное отношение к окружающей среде и животным среди детей. В этом году на премию номинировали 441 издание, что в пять раз больше, чем в 2023 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премии.
Среди книг, изданных на украинском языке в 2023-2024 годах, жюри выбрало трех победителей:
- "Муха та Найда" Валентины Дуван (издательство "Kalamar") - трогательная история о дружбе собаки Найды и мухи, которая учит эмпатии и заботе
- "Рождественская Шапка Янголинки" Граси Олийко ("Издательство Старого Лева") - праздничная сказка о магии добрых поступков
- "Волшебные Драконы острова Гозо" Инны Данилюк с иллюстрациями Анны Вильчинской (издательство "Черные овцы") - фантазийная история о гармонии человека и природы
Отдельную награду от команды UAnimals получила книга "Діти. Незламні історії" Елены Скуловатовой с иллюстрациями Катрин Мускат (издательство "Школа").
Жюри, в состав которого вошли педагоги, психологи, издатели и активисты, оценивало книги по глубине идей, художественной ценности и способности формировать эмпатию. Среди членов жюри - книжный блогер Татьяна Гонченко, психолог Светлана Ройз, телеведущая Валентина Хамайко, учитель Артур Пройдаков, адвокат Инна Мирошниченко и другие.
Отметим, премию основали в 2023 году, чтобы мотивировать авторов создавать ценностно ориентированную литературу, а семьи - говорить о важных темах.
Напомним, Кабмин запускает новую инициативу для украинцев. Каждый гражданин, достигший 18 лет, получит 908 гривен для приобретения книг. Специальная карточка на эту сумму позволит молодежи покупать издания, напечатанные на украинском языке в Украине.
Также РБК-Украина рассказывало, что по результатам всеукраинского социологического исследования украинцы стали больше читать украиноязычную литературу - в 2024 году три четверти прочитанных книг были на украинском языке. Это на 20% больше, чем в 2023 году. Исследование также показало, что половина респондентов считает украинский язык комфортным для чтения. Этот показатель остался стабильным по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о росте интереса к украинской литературе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.