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По премии Коболева назначили еще одно разбирательство

Новости » Общество    25.03.2019 - 14:16
По премии Коболева назначили еще одно разбирательство
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Требование аудита по премии Коболеву просят полностью отменить

Окружной административный суд Киева открыл производство и назначил на 13 мая подготовительное заседание по иску от НАК "Нафтогаз Украины" против Госаудитслужбы о премии главе правления Андрею Коболеву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что "Нафтогаз" просит суд отменить требование Госаудитслужбы, в котором речь идет о нарушении постановления Кабмина при выплате Коболеву премии в размере более 228 млн гривен премии.

Также в требовании указано, что в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности НАК установлено незаконное списание задолженности "Газпрома" на более 11 млн гривен.

Напомним, в январе Окружной админсуд Киева обязал НАК "Нафтогаз Украины" раскрыть информацию о премиях сотрудников после победы над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде. НАК считал, что данная информация является конфиденциальной и не может быть обнародована без согласия сотрудников.

Осенью суд также отменил штраф Коболеву на 1,7 тыс. гривен по делу о премиях "Нафтогаза".

 

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