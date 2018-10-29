Суд отменил штраф Коболеву на 1,7 тыс. гривен по делу о премиях "Нафтогаза"

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Коболев не предоставил нардепу Власенко список людей, которые получили премии за победу в споре с "Газпромом"

Киевский апелляционный суд отменил главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву штраф в размере 1,7 тыс. гривен по делу о премии сотрудникам компании. Об этом РБК-Украина сообщил источник в НАК.

Речь идет о штрафе за отказ предоставить депутату Верховной рады Сергею Власенко информацию с перечнем лиц, которые получили премии за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".

Источник подтвердил информацию о том, что в понедельник, 29 октября, Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу адвоката, которая была подана в интересах председателя НАК, и отменил решение Шевченковского районного суда Киева о штрафе.

Отметим, 18 июня наблюдательный совет "Нафтогаза" решил премировать сотрудников компании после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с "Газпромом". Размер премии составляет 1% от суммы выигрыша по транзитному контракту - 45,6 млн долларов.

Также Подольский райсуд Киева открыл производство по искам главы "Нафтогаза" Коболева к Энергетической таможни ДФС об отмене двух постановлений о наложении на него штрафа на общую сумму 8,3 млрд гривен за нарушение таможенных правил.

Сам Коболев отметил, что основанием для штрафа послужило то, что он не обеспечил возможность подачи дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопроводительных документов.

Напомним, в сентябре Энергетическая таможня Государственной фискальной службы обжаловала решение Подольского районного суда Киева о отмена штрафа, выписанного председателю Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрею Коболєву.