Премьер Словакии обеспокоен наращиванием войск России на границе с Украиной

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер выразил поддержку Украине на фоне стягивания российских войск к границам. Он заявил об обеспокоенности наращиванием военного присутствия РФ.
Об этом Хегер сказал в разговоре с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба ОП.
Хегер заверил в твердой поддержке Словакией суверенитета и территориальной целостности Украины.
Собеседники также обменялись мнениями относительно сотрудничества между Украиной и ЕС.
Зеленский поблагодарил за поддержку Словакии в вопросах европейской интеграции Украины и выразил надежду относительно дальнейшего углубления практического взаимодействия в этой сфере.
Ранее сообщалось, что Украина получила ряд сигналов солидарности от международных партнеров.
РБК-Украина писало, что в МИД Словакии призвали к сдерживанию и деэскалации напряженности на украинской границе.