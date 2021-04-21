UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Премьер Словакии обеспокоен наращиванием войск России на границе с Украиной

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер выразил поддержку Украине на фоне стягивания российских войск к границам. Он заявил об обеспокоенности наращиванием военного присутствия РФ.

Об этом Хегер сказал в разговоре с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба ОП.

Хегер заверил в твердой поддержке Словакией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники также обменялись мнениями относительно сотрудничества между Украиной и ЕС.

Зеленский поблагодарил за поддержку Словакии в вопросах европейской интеграции Украины и выразил надежду относительно дальнейшего углубления практического взаимодействия в этой сфере.

Ранее сообщалось, что Украина получила ряд сигналов солидарности от международных партнеров.

РБК-Украина писало, что в МИД Словакии призвали к сдерживанию и деэскалации напряженности на украинской границе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины СловакияРоссийская Федерация
Читайте также
Глава Европарламента о стягивании российских войск: важно, чтобы РФ отступила  
Президент Польши собрал силовиков из-за наращивания Россией войск на границе Украины
Прогноз погоды