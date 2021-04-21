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Бундестаг проведет слушания из-за угрозы новой агрессии РФ против Украины

Новина українською → Германия, Среда 21 апреля 2021 13:59
Бундестаг проведет слушания из-за угрозы новой агрессии РФ против Украины Фото: Бундестаг проведет слушания из-за концентрации войск РФ (bundestag.de)
Автор: Андрей Василюк

Бундестаг (парламент Германии) 22 апреля проведет парламентские слушания на тему "Перемещение российских войск и нарастающая опасность эскалации на Востоке Украины". На них обсудят угрозу нового российского вторжения в Украину.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"22 апреля Бундестаг проведет парламентские слушания на тему "Перемещение российских войск и нарастающая опасность эскалации на Востоке Украины", - написал Мельник.

Он отметил важность того, что политический истеблишмент прислушался к призывам Украины предотвратить новую российскую интервенцию.

Дипломат поблагодарил немецким парламентариям за такую инициативу.

Напомним, в России заговорили о возможности широкомасштабной войны с Украиной. Депутат Госдумы Российской Федерации, лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно воевать за Донбасс. Он уверен, что Украина якобы не в состоянии вести современную войну.

Отметим, в сегодняшнем послании к Совфеду президент РФ Владимир Путин не упоминал о Донбассе.

Вчера в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова к нападению. Впрочем, Украина, по его словам, не хочет войны.

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