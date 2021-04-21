Прем'єр Словаччи стурбований нарощенням військ Росії на кордоні з Україною

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер висловив підтримку Україні на фоні стягнення російських військ до кордонів. Він заявив про стурбованість нарощенням військової присутності РФ.
Про це Хегер сказав в розмові з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє прес-служба ОП.
Хегер запевнив у твердій підтримці Словаччиною суверенітету й територіальної цілісності України.
Співрозмовники також обмінялися думками щодо співпраці між Україною та ЄС.
Зеленський подякував за підтримку Словаччини у питаннях європейської інтеграції України та висловив сподівання щодо подальшого поглиблення практичної взаємодії у цій сфері.
Раніше повідомлялося, що Україна отримала низку сигналів солідарності від міжнародних партнерів.
РБК-Україна писало, що в МЗС Словаччини закликали до стримування та деескалації напруженості на українському кордоні.