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Прем'єр Словаччи стурбований нарощенням військ Росії на кордоні з Україною

Автор: РБК-Україна

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер висловив підтримку Україні на фоні стягнення російських військ до кордонів. Він заявив про стурбованість нарощенням військової присутності РФ.

Про це Хегер сказав в розмові з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє прес-служба ОП.

Хегер запевнив у твердій підтримці Словаччиною суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо співпраці між Україною та ЄС.

Зеленський подякував за підтримку Словаччини у питаннях європейської інтеграції України та висловив сподівання щодо подальшого поглиблення практичної взаємодії у цій сфері.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала низку сигналів солідарності від міжнародних партнерів.

РБК-Україна писало, що в МЗС Словаччини закликали до стримування та деескалації напруженості на українському кордоні.

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