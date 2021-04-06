В Словакии обеспокоены наращиванием российских войск на границе с Украиной
Правительство Словакии обеспокоено наращиваем российских войск на границе с Украиной. МИД страны призвал сдерживанию и деэскалации напряженности на украинской границе.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Иван Корчок в Twitter.
"Словакия продолжает твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Нарушение режима прекращения огня (на Донбассе, - ред.) и сообщения о скоплении российских военных на украинской границе вызывают беспокойство. Мы призываем к сдерживанию и деэскалации напряженности", - написал он.
Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Россия перебрасывает свои военные подразделения к украинской границе. Российские войска стягивают в Брянскую область и оккупированный Крым.
Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом обеспокоен информацией о стягивании войск России к украинской границе. Он также потребовал, чтобы Москва объяснила ситуацию с провокациями.
В свою очередь в МИД России заявили, что не намерены давать США дополнительных разъяснений относительно наращивания войск у украинской границу.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский призвал Британию усилить санкции против России за наращивание военного контингента у украинской границы.