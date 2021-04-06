В Словакии обеспокоены наращиванием российских войск на границе с Украиной

Правительство Словакии обеспокоено наращиваем российских войск на границе с Украиной. МИД страны призвал сдерживанию и деэскалации напряженности на украинской границе.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Иван Корчок в Twitter.

"Словакия продолжает твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Нарушение режима прекращения огня (на Донбассе, - ред.) и сообщения о скоплении российских военных на украинской границе вызывают беспокойство. Мы призываем к сдерживанию и деэскалации напряженности", - написал он.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Россия перебрасывает свои военные подразделения к украинской границе. Российские войска стягивают в Брянскую область и оккупированный Крым.