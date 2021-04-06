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В Словакии обеспокоены наращиванием российских войск на границе с Украиной

Новина українською → Братислава, Вторник 06 апреля 2021 16:28
В Словакии обеспокоены наращиванием российских войск на границе с Украиной Фото: Иван Корчок (flickr.com/vladacg)
Автор: РБК-Украина

Правительство Словакии обеспокоено наращиваем российских войск на границе с Украиной. МИД страны призвал сдерживанию и деэскалации напряженности на украинской границе.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Иван Корчок в Twitter.

"Словакия продолжает твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Нарушение режима прекращения огня (на Донбассе, - ред.) и сообщения о скоплении российских военных на украинской границе вызывают беспокойство. Мы призываем к сдерживанию и деэскалации напряженности", - написал он.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Россия перебрасывает свои военные подразделения к украинской границе. Российские войска стягивают в Брянскую область и оккупированный Крым.

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом обеспокоен информацией о стягивании войск России к украинской границе. Он также потребовал, чтобы Москва объяснила ситуацию с провокациями.

В свою очередь в МИД России заявили, что не намерены давать США дополнительных разъяснений относительно наращивания войск у украинской границу.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский призвал Британию усилить санкции против России за наращивание военного контингента у украинской границы.

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