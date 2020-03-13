Премьер Румынии самоизолировался после контакта с больным коронавирусом

Временный премьер-министр Румынии Людовик Орбан самоизолировался из-за подозрений на коронавирус. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Орбан контактировал с сенатором Либеральной партии, у которого позже подтвердили наличие коронавируса. Кроме премьер-министра Румынии на карантин отправятся лидеры Либеральной партии, которые также контактировали с инфицированным депутатом. На данный момент политики ожидают результатов тестов.

В пятницу, 13 марта, Орбан должен был принять участие в консультациях с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, чтобы попытаться сформировать правительство на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо дала положительный результат на коронавирус. После того как у жены появились симптомы заболевания, Трюдо самоизолировался.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп на прошлой неделе контактировал с носителем коронавируса. Отмечается, что коронавирус COVID-19 подтвердили у пресс-секретаря президента Бразилии. В прошлую субботу он был на приеме у Трампа.