В Италии выписали из больницы больную коронавирусом украинку

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинка вылечила болезнь, вызванную COVID-19

Больную коронавирусом украинку выписали из больницы итальянского Неаполя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

По данным Генерального консульства Украины в Неаполе, гражданка Украины преодолела заболевание коронавирусом и была выписана из больницы.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что у пятерых украинцев, находящихся за рубежом, было диагностировано заболевание коронавирусом. Четверо зараженных находятся в Японии, и одна украинка в Неаполе.

Также в конце февраля РБК-Украина писало, что в городе Абатемарко был диагностирован коронавирус у гражданки Украины. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, после чего в сопровождении своих родителей отправилась в больницу.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в оккупированной Горловке находятся 12 человек, вероятно, зараженных коронавирусом. Сейчас правоохранительные органы проверяют эту информацию.