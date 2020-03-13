Трамп контактировал с зараженным коронавирусом

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Коронавирус обнаружили у пресс-секретаря Бразилии

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе контактировал с носителем коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что коронавирус COVID-19 подтвердили у пресс-секретаря президента Бразилии. В прошлую субботу он был на приеме в Трампа.

"Скажем так: меня это не касается", - сказал Трамп журналистам в четверг, отвечая на вопрос, опасается ли он быть зараженным коронавирусом.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила, что Трамп и вице-президент Майк Пенс "почти не общались" с бразильским чиновником и что они "не требуют тестирования в это время".

Она сказала, что медицинское подразделение Белого дома и секретная служба США следят за тем, чтобы "были приняты все меры предосторожности" для обеспечения хорошего здоровья Трампа и Пенс, их семей и персонала.

В то же время президент Бразилии Жаир Болсонару сдал тест на коронавирус, никаких симптомов у него не обнаружили. Его пресс-секретарь находится на карантине.

РБК-Украина писало, что Трамп может сегодня подписать декларацию о стихийном бедствии или введении режима чрезвычайного положения в стране из-за угрозы коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что глава правительства Канады Джастин Трюдо самоизолировался после того, как у его жены Софи Грегуар Трюдо проявились симптомы, схожие с симптомами коронавируса.