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Премьер Японии назвал запрет на въезд в Россию японских чиновников неприемлемым, - CNN

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Четверг 05 мая 2022 06:02
Премьер Японии назвал запрет на въезд в Россию японских чиновников неприемлемым, - CNN Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил запрет на въезд в Россию японских чиновников, включая его самого. Он отметил, что такие действия РФ совершенно неприемлемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Вторжение России в Украину является явным нарушением международного права, а убийство большого числа невинных гражданских лиц - серьезным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением", - заявил Кисида.

Он также добавил, что именно Кремль прибег к военным действиям и развязал войну.

"Российская сторона несет полную ответственность за разрыв японо-российских отношений", - подчеркнул Кисида.

Отметим, что Россия на неопределенный срок запретила въезд в страну 63 японским гражданам, включая Кисиду.

Напомним, представители США и Японии обсудили санкции против России.

Мы также писали о том, что Евросоюз собирается ввести запрет на сделки с недвижимостью с гражданами РФ.

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