Премьер Японии назвал запрет на въезд в Россию японских чиновников неприемлемым, - CNN
Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил запрет на въезд в Россию японских чиновников, включая его самого. Он отметил, что такие действия РФ совершенно неприемлемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Вторжение России в Украину является явным нарушением международного права, а убийство большого числа невинных гражданских лиц - серьезным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением", - заявил Кисида.
Он также добавил, что именно Кремль прибег к военным действиям и развязал войну.
"Российская сторона несет полную ответственность за разрыв японо-российских отношений", - подчеркнул Кисида.
Отметим, что Россия на неопределенный срок запретила въезд в страну 63 японским гражданам, включая Кисиду.
Напомним, представители США и Японии обсудили санкции против России.
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