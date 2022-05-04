Евросоюз собирается ввести запрет на сделки с недвижимостью с гражданами РФ, - Bloomberg
Европейский союз хочет добавить в шестой пакет санкций запрет на сделки с недвижимостью с гражданами России. Это поможет усилить давление на окружение Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Предложение Европейской комиссии предусматривает прекращение сделок с недвижимостью с российскими гражданами, резидентами и юридическими лицами. Им запретят продажу или передачу, прямо или косвенно прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ЕС или предприятия с долей коллективного инвестирования.
"Запрет является частью последней меры ЕС по нанесению удара по российскому государству и олигархам", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, шестой пакет санкций должен быть одобрен государствами-членами ЕС на этой неделе.
Напомним, ЕС готовится ввести эмбарго на нефть из России, которое вступит в силу через шесть месяцев.
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