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Евросоюз собирается ввести запрет на сделки с недвижимостью с гражданами РФ, - Bloomberg

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Брюссель, Среда 04 мая 2022 16:26
Евросоюз собирается ввести запрет на сделки с недвижимостью с гражданами РФ, - Bloomberg Фото: ЕС хочет запретить сделки с недвижимостью с россиянами (flick.com)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз хочет добавить в шестой пакет санкций запрет на сделки с недвижимостью с гражданами России. Это поможет усилить давление на окружение Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Предложение Европейской комиссии предусматривает прекращение сделок с недвижимостью с российскими гражданами, резидентами и юридическими лицами. Им запретят продажу или передачу, прямо или косвенно прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ЕС или предприятия с долей коллективного инвестирования.

"Запрет является частью последней меры ЕС по нанесению удара по российскому государству и олигархам", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, шестой пакет санкций должен быть одобрен государствами-членами ЕС на этой неделе.

Напомним, ЕС готовится ввести эмбарго на нефть из России, которое вступит в силу через шесть месяцев.

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