Прем'єр Японії назвав заборону на в'їзд до Росії японських чиновників неприйнятною, - CNN

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда засудив заборону на в'їзд до Росії японських чиновників, включаючи його самого. Він зазначив, що такі дії РФ абсолютно неприйнятні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Вторгнення Росії в Україну є явним порушенням міжнародного права, а вбивство великої кількості невинних цивільних осіб - серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права і військовим злочином", - заявив Кісіда.

Він також додав, що саме Кремль вдався до військових дій і розв'язав війну.

"Російська сторона несе повну відповідальність за розрив японо-російських відносин", - підкреслив Кісіду.

Зазначимо, що Росія на невизначений термін заборонила в'їзд в країну 63 японським громадянам, включаючи Кісіду.