Россия формирует список "недружественных стран”, в него внесены США
Россия начала формировать список “недружественных стран”, которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. На данный момент в него уже внесены США.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Она напомнила, что накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым вводятся ограничения в отношении посольств “недружественных стран”. Документ, в частности, запрещает таким странам набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий.
“А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется”, - добавила Захарова, уточнив, что в нем фигурируют США.
Напомним, в пятницу, 23 апреля, Путин подписал указ "о мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов и иных иностранных государств". В частности, документом вводятся санкции в отношении дипломатических представительств "недружественных стран".
Отметим, ранее Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сообщили, что высылают четверых российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.
Ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.