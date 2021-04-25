ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия формирует список "недружественных стран”, в него внесены США

Новина українською → Москва, Воскресенье 25 апреля 2021 15:22
Россия формирует список "недружественных стран”, в него внесены США Фото: представитель МИД РФ Мария Захарова (facebook.сom/midrussia)
Автор: РБК-Украина

Россия начала формировать список “недружественных стран”, которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. На данный момент в него уже внесены США.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она напомнила, что накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым вводятся ограничения в отношении посольств “недружественных стран”. Документ, в частности, запрещает таким странам набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий.

“А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется”, - добавила Захарова, уточнив, что в нем фигурируют США.

Напомним, в пятницу, 23 апреля, Путин подписал указ "о мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов и иных иностранных государств". В частности, документом вводятся санкции в отношении дипломатических представительств "недружественных стран".

Отметим, ранее Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сообщили, что высылают четверых российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
В Украине еще почти 8 000 новых случаев коронавируса
В Украине еще почти 8 000 новых случаев коронавируса
DAILY
Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей