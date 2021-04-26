Прем'єр Польщі скликає екстрене засідання Вишеградської групи через Росію

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк.

"У рамках польського головування у Вишеградській групі прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сьогодні на 13 годину (за київським часом) скликає екстрене засідання у форматі відеоконференції прем'єр-міністрів країн Вишеграду", - повідомив чиновник.

У цю групу входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. Сторони обговорять ситуацію в Чехії, ескалацію ситуації в Україні та Білорусі.

Нагадаємо, Росія формує список "недружніх країн" , в нього внесені США.

Раніше Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії повідомили, що висилають чотирьох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

Зазначимо, Чехія встановила причетність Росії до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році у Врбетиці.

Як заявив віце-прем'єр, голова МВС і виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Чехії Ян Гамчек, поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.