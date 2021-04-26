ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Прем'єр Польщі скликає екстрене засідання Вишеградської групи через Росію

Новость на русском → Варшава, Понеділок 26 квітня 2021 10:02
Прем'єр Польщі скликає екстрене засідання Вишеградської групи через Росію Фото: голова польського уряду Матеуш Моравецький (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький скликає екстрене засідання в онлайн-режимі прем'єрів країн Вишеградської групи. Обговорюватимуть російську агресію.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк.

У цю групу входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. Сторони обговорять ситуацію в Чехії, ескалацію ситуації в Україні та Білорусі.

"У рамках польського головування у Вишеградській групі прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сьогодні на 13 годину (за київським часом) скликає екстрене засідання у форматі відеоконференції прем'єр-міністрів країн Вишеграду", - повідомив чиновник.

Нагадаємо, Росія формує список "недружніх країн" , в нього внесені США.

Раніше Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії повідомили, що висилають чотирьох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

Зазначимо, Чехія встановила причетність Росії до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році у Врбетиці.

Як заявив віце-прем'єр, голова МВС і виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Чехії Ян Гамчек, поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Україна Польша Вышеградская четверка
NEWS
Різкий спад: в Україні 5062 нових випадки коронавірусу
Різкий спад: в Україні 5062 нових випадки коронавірусу
DAILY
Сергій Притула: Я бачу себе новим керівником "Голосу"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Сергій Притула: Я бачу себе новим керівником "Голосу"