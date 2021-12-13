Премьер Польши назвал риски для Европы при запуске "Северного потока-2"

Лучшим ответом на риски, которые несет в себе российский "Северный поток-2", будет отказ от его запуска. Газопровод является угрозой для Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Матеуша Морацецкого.

По словам Моравецкого, в Варшаве уверены, что "Северный поток-2" даст Кремлю больше возможностей в давлении на Украину и ЕС.

"Мы указываем на эти риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа - Украины. Мы пытаемся выработать с немецкими партнерами решения, которые отвечали бы на эти риски", - пояснил польский премьер.