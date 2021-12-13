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Прем'єр Польщі назвав ризики для Європи при запуску "Північного потоку-2"

Автор: Артур Родивилов

Кращою відповіддю на ризики, які несе в собі російський "Північний потік-2", буде відмова від його запуску. Газопровід є загрозою для Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

За словами Моравецького, у Варшаві впевнені, що "Північний потік-2" дасть Кремлю більше можливостей у тиску на Україну та ЄС.

"Ми вказуємо на ці ризики, на можливість шантажу і на можливість затягування енергетичної петлі на шиї нашого сусіда - України. Ми намагаємося виробити з німецькими партнерами рішення, які відповідали б на ці ризики", - пояснив польський прем'єр.

Зазначимо, раніше в Держдепартаменті США заявили про готовність Німеччини вжити заходів проти "Північного потоку-2", якщо Росія вдереться в Україну.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що палата представників США виключила з оборонного бюджету санкції проти "Північного потоку-2".

Також У Штатах заявили про намір вимагати зупинки роботи трубопроводу у разі повномасштабного вторгнення в Україну з боку Росії.

Тим часом у ЗСУ готові до всіх варіантів розвитку сценарію.

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Північний потік-2