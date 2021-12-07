Германия примет меры против "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину, - Госдеп
Власти Германии готовы принять меры против "Северного потока-2", если Российская Федерация прибегнет к полномасштабной войне против Украины. Соединенные Штаты Америки также не останутся в стороне.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.
По словам Нуланд, Германия и США готовы к серьезным мерам против трубопровода в случае обострения ситуации вокруг Украины.
"Я считаю, что они (правительство Германии-ред.) готовы", - заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам.
В то же время Белый дом уже начал "интенсивные консультации" с новым правительством Германии.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что палата представителей США исключила из оборонного бюджета санкции против "Северного потока-2".
Также в Штатах заявили о намерении требовать остановки работы трубопровода в случае полномасштабного вторжения в Украину со стороны России.
Тем временем в ВСУ готовы ко всем вариантам развития сценария.