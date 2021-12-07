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Германия примет меры против "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину, - Госдеп

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 22:42
Германия примет меры против "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину, - Госдеп Фото: заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Власти Германии готовы принять меры против "Северного потока-2", если Российская Федерация прибегнет к полномасштабной войне против Украины. Соединенные Штаты Америки также не останутся в стороне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.

По словам Нуланд, Германия и США готовы к серьезным мерам против трубопровода в случае обострения ситуации вокруг Украины.

"Я считаю, что они (правительство Германии-ред.) готовы", - заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам.

В то же время Белый дом уже начал "интенсивные консультации" с новым правительством Германии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что палата представителей США исключила из оборонного бюджета санкции против "Северного потока-2".

Также в Штатах заявили о намерении требовать остановки работы трубопровода в случае полномасштабного вторжения в Украину со стороны России.

Тем временем в ВСУ готовы ко всем вариантам развития сценария.

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Соединенные Штаты Америки Северный поток-2
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