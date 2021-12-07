Германия примет меры против "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину, - Госдеп

Власти Германии готовы принять меры против "Северного потока-2", если Российская Федерация прибегнет к полномасштабной войне против Украины. Соединенные Штаты Америки также не останутся в стороне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.

По словам Нуланд, Германия и США готовы к серьезным мерам против трубопровода в случае обострения ситуации вокруг Украины.

" Я считаю, что они (правительство Германии-ред.) готовы", - заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам.

В то же время Белый дом уже начал "интенсивные консультации" с новым правительством Германии.