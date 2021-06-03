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Премьер Норвегии вызвала посла США из-за скандала с прослушкой европейских политиков

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг вызвала посла США в стране из-за скандала прослушки Агентством национальной безопасности (АНБ) США европейских политиков с помощью датских спецслужб. Она также обсудила эту ситуацию со своим коллегой из Дании Метте Фредериксен.

Об этом сообщило издание The Local.

"Мне приятно, что американцы четко заявили, что в 2014 году они поменяли практику касательно прослушивания союзников и что они хотят сотрудничать с нами и с другими, чтобы прояснить, что произошло", - цитирует Сульберг издание.

"Сегодня мы вызвали американского посла, чтобы выяснить это", - сказала она, добавив, что считает шпионаж за близкими друзьями и союзниками неприемлемым и ненужным.

Сульберг также сообщила, что сегодня обсудила ситуацию с прослушкой с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Подробности беседы она не привела.

Напомним, скандал с прослушкой США европейских политиков начался в 2013 году. Тогда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

Согласно новым данным, датские спецслужбы помогали американским следить за ведущими политиками Германии, Норвегии, Швеции, Франции и Нидерландов. Из-за этих сведений главе датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste пришлось уйти в отставку.

В Минобороны Дании отвергли обвинения в причастности к прослушке европейских политиков. США в свою очередь заявили о готовности сотрудничать с союзниками в Европе по каналам безопасности, чтобы ответить на их вопросы по этой ситуации.

Как писало РБК-Украина, Сноуден согласен выплатить США более 5 млн долларов. Он живет в России с тех пор, как раскрыл подробности программ слежки, осуществляемых американскими спецслужбами.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиНорвегияпрослушка