Премьер Норвегии вызвала посла США из-за скандала с прослушкой европейских политиков

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг вызвала посла США в стране из-за скандала прослушки Агентством национальной безопасности (АНБ) США европейских политиков с помощью датских спецслужб. Она также обсудила эту ситуацию со своим коллегой из Дании Метте Фредериксен.
Об этом сообщило издание The Local.
"Мне приятно, что американцы четко заявили, что в 2014 году они поменяли практику касательно прослушивания союзников и что они хотят сотрудничать с нами и с другими, чтобы прояснить, что произошло", - цитирует Сульберг издание.
"Сегодня мы вызвали американского посла, чтобы выяснить это", - сказала она, добавив, что считает шпионаж за близкими друзьями и союзниками неприемлемым и ненужным.
Сульберг также сообщила, что сегодня обсудила ситуацию с прослушкой с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Подробности беседы она не привела.
Напомним, скандал с прослушкой США европейских политиков начался в 2013 году. Тогда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.
Согласно новым данным, датские спецслужбы помогали американским следить за ведущими политиками Германии, Норвегии, Швеции, Франции и Нидерландов. Из-за этих сведений главе датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste пришлось уйти в отставку.
В Минобороны Дании отвергли обвинения в причастности к прослушке европейских политиков. США в свою очередь заявили о готовности сотрудничать с союзниками в Европе по каналам безопасности, чтобы ответить на их вопросы по этой ситуации.
Как писало РБК-Украина, Сноуден согласен выплатить США более 5 млн долларов. Он живет в России с тех пор, как раскрыл подробности программ слежки, осуществляемых американскими спецслужбами.