США заявили о готовности ответить на вопросы ЕС по слежке за европейскими политиками
США будут сотрудничать с европейскими союзниками по каналам безопасности, чтобы ответить на их вопросы относительно слежки за политиками ЕС через Данию. В Вашингтоне напомнили о своем подходе к наблюдению за рубежом.
Об этом сообщила в ходе брифинга заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы будем работать с нашими европейскими союзниками и партнерами, чтобы ответить на любые вопросы (по прослушке - ред.) через соответствующие каналы по линии безопасности", - сказала она.
Карин Жан-Пьер напомнила, что США в 2014 году опубликовали полный обзор отношение Вашингтона к наблюдению за рубежом. "Президент Барак Обама тогда издал директиву, которая существенно изменила наш подход", - уточнила представитель Белого дома.
Напомним, скандал с прослушкой США европейских политиков начался в 2013 году. Тогда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.
Согласно новым данным, датские спецслужбы помогали американским следить за ведущими политиками Германии, Норвегии, Швеции, Франции и Нидерландов. Из-за этих сведений главе датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste пришлось уйти в отставку.
Как писало РБК-Украина, Сноуден согласен выплатить США более 5 млн долларов. Он живет в России с тех пор, как раскрыл подробности программ слежки, осуществляемых американскими спецслужбами.