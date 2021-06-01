США заявили о готовности ответить на вопросы ЕС по слежке за европейскими политиками

США будут сотрудничать с европейскими союзниками по каналам безопасности, чтобы ответить на их вопросы относительно слежки за политиками ЕС через Данию . В Вашингтоне напомнили о своем подходе к наблюдению за рубежом.

Об этом сообщила в ходе брифинга заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер .

"Мы будем работать с нашими европейскими союзниками и партнерами, чтобы ответить на любые вопросы (по прослушке - ред.) через соответствующие каналы по линии безопасности", - сказала она.

Карин Жан-Пьер напомнила, что США в 2014 году опубликовали полный обзор отношение Вашингтона к наблюдению за рубежом. "Президент Барак Обама тогда издал директиву, которая существенно изменила наш подход", - уточнила представитель Белого дома.