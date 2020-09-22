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Сноуден согласен выплатить США более 5 млн долларов

Вторник 22 сентября 2020 06:40
Сноуден согласен выплатить США более 5 млн долларов
Фото: Эдвард Сноуден (из открытых источников)
Автор: Инна Собора

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству страны свыше 5 млн долларов. Эти деньги он получил за продажу мемуаров и публичные выступления.

Об этом сообщает CNN.

Американские власти обратились в суд с иском о том, что книга и выступления Сноудена нарушают его договоренности о неразглашении данных, полученных за время работы в американских спецслужбах. Поэтому все доходы от продаж и публикации книги должны принадлежать США.

Сноуден заработал 4,2 млн долларов на продажах книги. Кроме того, получили более 1 млн долларов за 56 выступлений, во время которых якобы тоже сообщал секретую инфомацию.

Адвокат Сноудена подчеркнула, что достигнутое соглашение с правительством не означает немедленного получения властями доступа к деньгам. Сноуден еще планирует обжаловать более ранний судебный вердикт о своей ответственности за разглашение сведений.

Отметим, что Сноуден живет в России с тех пор, как он раскрыл подробности программ слежки, осуществляемых американскими спецслужбами. Власти США не единожды пытались добиться его уголовного преследования за раскрытие государственных секретов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность помилования Сноудена.

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