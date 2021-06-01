Минобороны Дании отвергло заявления о помощи в слежке за Меркель
Дания осуждает и выступает категорически против прослушки телефонных разговоров ведущих политиков Европейского союза (ЕС). Об этом заявила министр обороны страны Трине Брамсен.
Ее слова приводит датская телерадиокомпания DR.
Ранее DR совместно с рядом европейских СМИ представила журналистское расследование, в котором утверждается, что в период с 2012 по 2014 год датские спецслужбы якобы оказывали содействие сотрудникам Агентства национальной безопасности США (АНБ) в прослушке ряда европейских политиков.
Включая канцлера Германии Ангелу Меркель, тогдашнего главу МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и бывшего лидера немецкой оппозиции Пеера Штайнбрюка.
При этом точное число политиков, за которыми велась слежка, не называлось.
"Систематическое прослушивание телефонных разговоров с ближайшими союзниками недопустимо", - заявила глава Минобороны Дании.
Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.
Согласно новым данным, датские спецслужбы помогали американским следить за ведущими политиками Германии, Норвегии, Швеции, Франции и Нидерландов. Из-за этих сведений главе датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste пришлось уйти в отставку.
Отметим, Сноуден согласен выплатить США более 5 млн долларов. Сноуден живет в России с тех пор, как он раскрыл подробности программ слежки, осуществляемых американскими спецслужбами.