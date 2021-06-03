Прем'єр Норвегії викликала посла США через скандал з прослуховуванням європейських політиків

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг викликала посла США в країні через скандал прослуховування Агентством національної безпеки (АНБ) США європейських політиків за допомогою Данських спецслужб. Вона також обговорила цю ситуацію зі своїм колегою з Данії Метте Фредеріксен.

"Мені приємно, що американці чітко заявили, що в 2014 році вони поміняли практику щодо прослуховування союзників і що вони хочуть співпрацювати з нами і з іншими, щоб прояснити, що сталося", - цитує Сульберг видання.

"Сьогодні ми викликали американського посла, щоб з'ясувати це", - сказала вона, додавши, що вважає шпигунство за близькими друзями і союзниками неприйнятним і непотрібним.

Сульберг також повідомила, що сьогодні обговорила ситуацію з прослуховуванням з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Подробиці бесіди вона не навела.