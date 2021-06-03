Премьер Норвегии вызвала посла США из-за скандала с прослушкой европейских политиков

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг вызвала посла США в стране из-за скандала прослушки Агентством национальной безопасности (АНБ) США европейских политиков с помощью датских спецслужб. Она также обсудила эту ситуацию со своим коллегой из Дании Метте Фредериксен.

"Мне приятно, что американцы четко заявили, что в 2014 году они поменяли практику касательно прослушивания союзников и что они хотят сотрудничать с нами и с другими, чтобы прояснить, что произошло", - цитирует Сульберг издание.

"Сегодня мы вызвали американского посла, чтобы выяснить это", - сказала она, добавив, что считает шпионаж за близкими друзьями и союзниками неприемлемым и ненужным.

Сульберг также сообщила, что сегодня обсудила ситуацию с прослушкой с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Подробности беседы она не привела.