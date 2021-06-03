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Прем'єр Норвегії викликала посла США через скандал з прослуховуванням європейських політиків

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Осло, Четвер 03 червня 2021 18:30
Прем'єр Норвегії викликала посла США через скандал з прослуховуванням європейських політиків Фото: прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг викликала посла США в країні через скандал прослуховування Агентством національної безпеки (АНБ) США європейських політиків за допомогою Данських спецслужб. Вона також обговорила цю ситуацію зі своїм колегою з Данії Метте Фредеріксен.

Про це повідомило видання The Local.

"Мені приємно, що американці чітко заявили, що в 2014 році вони поміняли практику щодо прослуховування союзників і що вони хочуть співпрацювати з нами і з іншими, щоб прояснити, що сталося", - цитує Сульберг видання.

"Сьогодні ми викликали американського посла, щоб з'ясувати це", - сказала вона, додавши, що вважає шпигунство за близькими друзями і союзниками неприйнятним і непотрібним.

Сульберг також повідомила, що сьогодні обговорила ситуацію з прослуховуванням з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Подробиці бесіди вона не навела.

Нагадаємо, скандал з прослуховуванням США європейських політиків почався в 2013 році. Тоді тижневик Spiegel оприлюднив викриття колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена.

Згідно з новими даними, данські спецслужби допомагали американським стежити за провідними політиками Німеччини, Норвегії, Швеції, Франції та Нідерландів. Через ці відомості главі данської спецслужби Forsvarets Efterretningstjeneste довелося піти у відставку.

У Міноборони Данії відкинули звинувачення в причетності до прослуховування європейських політиків. США в свою чергу заявили про готовність співпрацювати з союзниками в Європі по каналах безпеки, щоб відповісти на їхні запитання щодо цієї ситуації.

Як писало РБК-Україна, Сноуден згоден виплатити США понад 5 млн доларів. Він живе в Росії з того часу, як розкрив подробиці програм стеження, здійснюваних американськими спецслужбами.

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