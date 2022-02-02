Премьер Нидерландов пригрозил РФ серьезными последствиями в случае вторжения в Украину

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пригрозил России серьезными последствиями в случае ее нового вторжения в Украину. Они будут нести за собой мощный пакет санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Надеюсь, что диалог (в рамках Нормандского формата - ред.) даст решение. Если нет-то тогда Нидерланды, абсолютно четко говорят, что дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь серьезные последствия. В Европе мы работаем в партнерстве с США для того, чтобы подготовить мощный пакет санкций", - сказал он.