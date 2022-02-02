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Прем'єр Нідерландів пригрозив РФ серйозними наслідками у разі вторгнення в Україну

Автор: Марія Кучерявець

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пригрозив Росії серйозними наслідками у випадку її нового вторгнення в Україну. Вони нестимуть за собою потужний пакет санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сподіваюся, що діалог (у рамках Нормандського формату - ред.) дасть рішення. Якщо ні - то тоді Нідерланди, абсолютно чітко говорять, що подальша агресія РФ проти України матиме серйозні наслідки. В Європі ми працюємо в партнерстві зі США для того, щоб підготувати потужний пакет санкцій", - сказав він.

Нагадаємо, за словами глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Борреля, нові санкції проти Росії - позбавлять Москву товарів для реалізації стратегічних амбіцій.

Згідно з даними видання Financial Times, США планують ввести санкції проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

Тим часом Британія також анонсувала "найжорсткіші" санкції проти Росії, якщо та вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

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Вторгнення Росії до України