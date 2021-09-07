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Премьер-министра Канады забросали камнями во время протеста

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Онтарио, Вторник 07 сентября 2021 11:21
Премьер-министра Канады забросали камнями во время протеста Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (flickr.com/justintrudeau)
Автор: Мария Кучерявец

Во время митинга в провинции Онтарио премьер-министра Канады Джастина Трюдо забросали камнями. Инцидент спровоцировали противники обязательной вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Так, в Трюдо бросили камни во время предвыборного мероприятия, после его заявления о том, что его политику не будут определять требования так называемых "противников вакцинации".

"В этой стране есть небольшой элемент маргиналов, которые не верят в науку, устраивают расистские, женоненавистнические нападения... Но подавляющее большинство канадцев не являются ими... И я знаю, что они не позволят этому голосу, этой мафии противников вакцинации, диктовать, как эта страна переживет пандемию", - сказал премьер.

После произнесенного заявления Трюдо направился к автобусу, окруженному разгневанными протестующими, которые бросили в его сторону камни.

Как отметил сам Трюдо, он не пострадал и чувствует себя нормально.

После чего лидер консерваторов Эрин О'Тул нас своей странице в Twitter назвала этот инцидент "отвратительным".

"Политическое насилие никогда не оправдывается, и наши СМИ должны быть свободны от запугивания, притеснений и насилия", - написала она.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил досрочные парламентские выборы, они пройдут уже 20 сентября.

В предвыборной программе Трюдо делает ставку на высокий уровень вакцинации от коронавируса в стране и восстановления экономики Канады после пандемии.

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