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Прем'єр-міністра Канади закидали камінням під час протесту

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Онтаріо, Вівторок 07 вересня 2021 11:21
Прем'єр-міністра Канади закидали камінням під час протесту Фото: прем'єр-міністр Канади ДжастінаТрюдо (flickr.com/justintrudeau)
Автор: Марія Кучерявець

Під час мітингу в провінції Онтаріо прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо закидали камінням. Інцидент спровокували противники обов’язкової вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Так, в Трюдо кинули каміння під час передвиборчого заходу, після його заяви про те, що його політику не будуть визначати вимоги так званих "противників вакцинації".

"У цій країні є невеликий елемент маргіналів, які не вірять в науку, влаштовують расистські, жінконенависницькі напади... Але переважна більшість канадців не є ними ... І я знаю, що вони не дозволять цьому голосу, цій мафії противників вакцинації, диктувати, як ця країна переживе пандемію ", - сказав прем'єр.

Після виголошеної заяви Трюдо попрямував до автобуса, оточеного розгніваними протестувальниками, які кинули в його бік каміння.

Як зазначив сам Трюдо, він не постраждав і почувається нормально.

Після чого лідер консерваторів Ерін О'Тул нас своїй сторінці в Twitter назвала цей інцидент "огидним".

"Політичне насильство ніколи не виправдовується, і наші ЗМІ повинні бути вільними від залякування, утисків та насильства", - написала вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив дострокові парламентські вибори, вони пройдуть вже 20 вересня.

У передвиборчій програмі Трюдо робить ставку на високий рівень вакцинації від коронавірусу в країні і відновлення економіки Канади після пандемії.

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