Прем'єр-міністра Канади закидали камінням під час протесту
Під час мітингу в провінції Онтаріо прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо закидали камінням. Інцидент спровокували противники обов’язкової вакцинації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.
Так, в Трюдо кинули каміння під час передвиборчого заходу, після його заяви про те, що його політику не будуть визначати вимоги так званих "противників вакцинації".
"У цій країні є невеликий елемент маргіналів, які не вірять в науку, влаштовують расистські, жінконенависницькі напади... Але переважна більшість канадців не є ними ... І я знаю, що вони не дозволять цьому голосу, цій мафії противників вакцинації, диктувати, як ця країна переживе пандемію ", - сказав прем'єр.
Після виголошеної заяви Трюдо попрямував до автобуса, оточеного розгніваними протестувальниками, які кинули в його бік каміння.
Як зазначив сам Трюдо, він не постраждав і почувається нормально.
Після чого лідер консерваторів Ерін О'Тул нас своїй сторінці в Twitter назвала цей інцидент "огидним".
"Політичне насильство ніколи не виправдовується, і наші ЗМІ повинні бути вільними від залякування, утисків та насильства", - написала вона.
Canadians protesting Prime Minister Justin Trudeau in London, Ontario during an election stop.— Marie Oakes (@TheMarieOakes) September 7, 2021
A piece of what Trudeau called ‘gravel’ is seen thrown. pic.twitter.com/Cwh3aCoOGk
Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив дострокові парламентські вибори, вони пройдуть вже 20 вересня.
У передвиборчій програмі Трюдо робить ставку на високий рівень вакцинації від коронавірусу в країні і відновлення економіки Канади після пандемії.