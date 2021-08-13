Канадцев могут ожидать преждевременные парламентские выборы, - СМИ

Жителей Канады могут ожидать преждевременные парламентские выборы. Причина в том, что премьер-министр страны Джастин Трюдо может распустить парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC .

Анонимные источники, приближенные к премьер-министру Канады, сообщили изданию, что Трюдо может распустить парламент и объявить о 36-дневной избирательной кампании.

"Премьер-министр Джастин Трюдо планирует посетить Ридо-холл в воскресенье, чтобы попросить о роспуске парламента", - сообщили источники.

Минимальной продолжительность избирательной кампании, разрешенной законом, в Канаде составляет 36 дней. Поэтому выборы в стране могут быть назначены уже на 20 сентября.

Однако существует вероятность того, что Трюдо откажут в роспуске парламента.