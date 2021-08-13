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Канадцев могут ожидать преждевременные парламентские выборы, - СМИ

Новина українською →
Канада, Пятница 13 августа 2021 04:49
Канадцев могут ожидать преждевременные парламентские выборы, - СМИ Фото: Канаду могут ожидать преждевременные выборы в парламент (Flickr)
Автор: Наталья Скороход

Жителей Канады могут ожидать преждевременные парламентские выборы. Причина в том, что премьер-министр страны Джастин Трюдо может распустить парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Анонимные источники, приближенные к премьер-министру Канады, сообщили изданию, что Трюдо может распустить парламент и объявить о 36-дневной избирательной кампании.

"Премьер-министр Джастин Трюдо планирует посетить Ридо-холл в воскресенье, чтобы попросить о роспуске парламента", - сообщили источники.

Минимальной продолжительность избирательной кампании, разрешенной законом, в Канаде составляет 36 дней. Поэтому выборы в стране могут быть назначены уже на 20 сентября.

Однако существует вероятность того, что Трюдо откажут в роспуске парламента.

"Роспуск парламента не является автоматическим, и генерал-губернатор Мэри Саймон может сказать "нет", хотя это было бы редким шагом, выходящим за рамки парламентских традиций", - отмечает издание.

Напомним, что премьер-министр Канады поддержал Украину, которая столкнулась с агрессией России. По его словам, он поддержит нашу страну на пути к членству в НАТО.

Ранее сообщалось, что Трюдо выступил против нарушения прав человека в Китае.

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