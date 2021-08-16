Трюдо объявил досрочные парламентские выборы: это решающий момент для Канады

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

О досрочных выборах в стране Трюдо выступил после посещения генерал-губернатора Мэри Саймон, которая является представителем главы государства королевы Елизаветы II. Ее посещал премьер-министр с официальным запросом о роспуске парламента и Мэри Саймон одобрила его просьбу.

По словам Трюдо, эти выборы являются решающим моментом для Канады.

"Мы будем принимать решения, которые будут действовать не только в ближайшие месяцы, но и в ближайшие десятилетия. Канадцы заслуживают своего слова. Это именно то, что мы собираемся им дать", - сказал Трюдо.

В предвыборной программе Трюдо делает ставку на высокий уровень вакцинации от коронавируса в стране и восстановление экономики Канады после пандемии. Однако, по его словам, некоторые консервативные законодатели охарактеризовали как "тиранические" попытки правительства сделать вакцинацию обязательной.

"Ответ на тиранию - это выборы", - сказал он.

На вопросы о том, почему выборы решили провести во время пандемии, Трюдо сказал, что это очень важно для страны.