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Трюдо объявил досрочные парламентские выборы: это решающий момент для Канады

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Канада, Понедельник 16 августа 2021 00:24
Трюдо объявил досрочные парламентские выборы: это решающий момент для Канады Фото: Джастин Трюдо, премьер-министр Канады (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил досрочные парламентские выборы. Они пройдут уже 20 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

О досрочных выборах в стране Трюдо выступил после посещения генерал-губернатора Мэри Саймон, которая является представителем главы государства королевы Елизаветы II. Ее посещал премьер-министр с официальным запросом о роспуске парламента и Мэри Саймон одобрила его просьбу.

По словам Трюдо, эти выборы являются решающим моментом для Канады.

"Мы будем принимать решения, которые будут действовать не только в ближайшие месяцы, но и в ближайшие десятилетия. Канадцы заслуживают своего слова. Это именно то, что мы собираемся им дать", - сказал Трюдо.

В предвыборной программе Трюдо делает ставку на высокий уровень вакцинации от коронавируса в стране и восстановление экономики Канады после пандемии. Однако, по его словам, некоторые консервативные законодатели охарактеризовали как "тиранические" попытки правительства сделать вакцинацию обязательной.

"Ответ на тиранию - это выборы", - сказал он.

На вопросы о том, почему выборы решили провести во время пандемии, Трюдо сказал, что это очень важно для страны.

"Это действительно важный момент", - сказал Трюдо.

Напомним, ранее сообщалось, что Джастин Трюдо может распустить парламент. С такой просьбой он собирался посетить Ридо-холл.

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