Прем'єр-міністр Японії може вперше відвідати саміт НАТО

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розглядає можливість участі в саміті Північноатлантичного альянсу. Він відбудеться в Мадриді в кінці червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

Таким чином, Кісіда може стати першим японським прем'єром, який відвідає зустріч НАТО.

При цьому на саміті він має намір не тільки обговорити війну в Україні, але і дії Китаю і КНДР, а також розповісти про плани Японії докорінно посилити свою обороноздатність, зазначає NHK.

Чергова зустріч НАТО на рівні глав держав і урядів відбудеться 28-30 червня в Мадриді. Її учасники приймуть нову стратегічну концепцію, розглянуть питання зміцнення альянсу і наслідки глобальної зміни клімату для сфери безпеки.

Раніше повідомлялося, що країни-учасниці НАТО можуть оголосити Росію прямою загрозою і закріпити цей статус в новому стратегічному документі. Очікується, що він буде прийнятий на саміті в Мадриді.