Премьер-министр Ливана подал в отставку из-за протестов в стране

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке на фоне протестов, охвативших страну в течение двух недель. Об этом сообщает ВВС.

Он отправился к президенту страны Мишелю Ауну, чтобы тот удовлетворил его прошение об отставке. Харири заявил, что Ливан зашел в тупик и нуждается в "шоке, чтобы выйти из кризиса".

"В течение 13 дней ливанский народ ждал политического решения. В течение этого периода я пытался найти выход. Я в тупике. Я отправляюсь во Дворец Баабда, чтобы подать президенту Ауну и всему ливанскому народу заявление об отставке правительства", - сказал он.

По словам Харири, его отставка - это ответ на требование протестующих. Харири и его администрация коалиции, ранее согласовали план реформ, чтобы попытаться успокоить протестующих, однако протесты продолжились.

Напомним, протесты в Ливане начались 17 октября после того, как правительство страны объявило о введении сбора на пользование мессенджерами, как WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составлять в пересчете 0,20 доллара США в день. Впоследствии правительство отменило это решение, однако протесты не прекратились.

Как сообщало РБК-Украина, на фоне протестов, правительство Ливана приняло пакет рефом, которым планирует успокоить демонстрантов. В частности планируется сокращение зарплат министров и депутатов парламента вдвое.