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В Ливане десятки тысяч людей требуют отставки правительства

Новости » Политика    20.10.2019 - 22:20
В Ливане десятки тысяч людей требуют отставки правительства
Фото: протесты в Ливане (twitter.com/malakyassinee)

На фоне протестов населения партия "Ливанские силы" вышла из состава правящей коалиции

В Ливане десятки тысяч людей вышли на улицы, требуя отставки правительства. Христианская партия "Ливанские силы" на фоне массовых протестов 19 октября вышла из состава правящей в стране коалиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Мы убеждены в том, что правительство не в состоянии предпринять необходимые шаги, чтобы взять ситуацию под контроль, поэтому мы решили призвать своих министров к отставке", - сказал лидер партии Самир Джааджаа.

Демонстранты с ликованием восприняли известие о выходе "Ливанских сил" из правящей коалиции. В Триполи митингующие запускали фейерверки. Они призывали к выходу и других партий из правящей коалиции и проведению досрочных выборов.

Напомним, в аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и протестующими, которые поддерживают независимость Каталонии. Уже 56 человек обратились за помощью к медикам из-за полученных в столкновениях травм. Большинство раненых находились в первом терминале аэропорта. Четверым пострадавшим понадобилась госпитализация.

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