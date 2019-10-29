Прем'єр-міністр Лівану подав у відставку через протести в країні

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі оголосив про відставку на тлі протестів, що охопили країну протягом двох тижнів. Про це повідомляє ВВС.

Він вирушив до президента країни Мішеля Ауну, щоб той задовольнив його прохання про відставку. Харірі заявив, що Ліван зайшов у глухий кут і потребує "шоку, щоб вийти з кризи".

"Протягом 13 днів ліванський народ чекав політичного рішення. Протягом цього періоду я намагався знайти вихід. Я в глухому куті. Я вирушаю у Палац Баабда, щоб подати президентові Ауну і всьому ліванському народу заяву про відставку уряду", - сказав він.

За словами Харірі, його відставка - це відповідь на вимогу протестувальників. Харірі і його адміністрація коаліції, раніше погодили план реформ, щоб спробувати заспокоїти протестувальників, однак протести продовжилися.

Нагадаємо, протести в Лівані почалися 17 жовтня після того, як уряд країни оголосив про введення збору на користування мессенджерами, як WhatsApp для здійснення телефонних дзвінків. Збір повинен був складати в перерахунку 0,20 долара США в день. Згодом уряд скасував це рішення, однак протести не припинилися.

Як повідомляло РБК-Україна, на тлі протестів, що уряд Лівану прийняв пакет реформ, яким планує заспокоїти демонстрантів. Зокрема планується скорочення зарплат міністрів і депутатів парламенту вдвічі.