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В Ливане депутатам и министрам в два раза урежут зарплаты

Новости » В мире    22.10.2019 - 06:29
В Ливане депутатам и министрам в два раза урежут зарплаты
Фото: протесты в Ливане (twitter.com/malakyassinee)

Руководство Ливана хочет успокоить протестующих реформами и сокращением зарплат чиновников

Правительство Ливана поддержало план реформ, предложенный премьер-министром Саадом Харири, которым планирует успокоить протестующих, которые участвуют в массовых акциях против коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что принятые правительством меры предусматривают сокращение зарплат министров и депутатов парламента в два раза. Также планируется закрытие или объединение некоторых государственных учреждений.

Кроме того, Харири пообещал не вводить новые налоги следующего года.

По словам главы правительства, утверждению пакета реформ способствовали массовые акции протеста.

Впрочем, протестующие в столице страны Бейруте были недовольны объявленными Харири реформами и требовали отставки правительства, так как не доверяют кабинету министров. Предложенные реформы участники акций назвали "обезболивающим".

Напомним, протесты в Ливане начались 17 октября после того, как правительство страны объявило о введении сбора на пользование мессенджерами, как WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составлять в пересчете 0,20 доллара США в день. Впоследствии правительство отменило это решение, однако протесты не прекратились.

18 октября премьер-министр Ливана Саад Харири пообещал гражданам во время телевизионного обращения улучшение ситуации.

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